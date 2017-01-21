Psand — обучение и уроки фотошоп CS5, CS6 для начинающих

Базовые уроки

В этом разделе можно ознакомиться с самыми популярными задачами, с которыми сталкиваются все начинающие пользователи фотошопа, например, как закруглить углы картинки, как удалить фон или как избавиться от прыщей на коже. То есть это отдельные действия по работе с изображениями, которые просто необходимо знать, чтобы научиться выполнять элементарные вещи в фотошопе. А затем, опираясь на эти знания, попробовать себя в более сложных задачах.

К слову, базовые уроки однозначно помогут, если нужно быстро добиться определенного результата и при этом не сильно углубляться в теорию программы.

Как нарисовать треугольник в фотошопе

В этой статье вы научитесь рисовать в фотошопе разные виды треугольника: равносторонний, равнобедренный, разносторонний и прямоугольный.

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Как нарисовать произвольную окружность или ровный круг в фотошопе

Из этой статьи вы научитесь рисовать окружность или ровный круг в фотошопе. На выбор представлены два способа: с заливкой сплошным цветом (векторная и растровая фигура), либо создание только контура — кольцо.

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3 способа как в фотошопе нарисовать квадрат и прямоугольник

Хоть квадрат и прямоугольник это простейшие геометрические фигуры, но, чтобы их нарисовать в фотошопе, нужно приложить некоторые усилия и обладать базовыми знаниями. В этой статье вы получите такие знания.

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Как сделать водяной знак в фотошопе и автоматически добавлять его на фото

Что такое водяной знак? В каких случаях он может вам понадобиться? Разберем способ создания водяного знака в фотошопе и запись данного процесса в экшен, для дальнейшего автоматического использования.

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Как вставить картинку в другое изображение в фотошопе

Существует несколько способов как в фотошопе вставить картинку в другое изображение. В этой статье я очень подробно опишу их все.

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Как в фотошопе закруглить острые углы

В этом базовом уроке по фотошопу Вы научитесь как закруглять острые углы на примере произвольной фигуры звезды.

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Как раскрасить черно-белое изображение в фотошопе

При помощи режимов наложения можно раскрасить черно-белое изображение так, что не будут затронуты мелкие детали.

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Учимся делать цвета более яркими и насыщенными

В этом уроке научитесь делать цвета более яркими и насыщенными при помощи корректирующего слоя Микширование каналов.

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Два простых способа как изменить цвет объекта в фотошопе

Два простых способа как можно заменить цвет объекта в фотошопе: с помощью режима наложения Цветовой тон и через команду мену Заменить цвет.

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Деформация текста в фотошопе

Деформация текста — это одна из ключевых особенностей инструмента. Одно дело делать его жирным, курсивом, менять размер и др элементарные задачи, другое — возможность сделать художественное размещение надписи на вашей работе.

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