Базовые уроки
В этом разделе можно ознакомиться с самыми популярными задачами, с которыми сталкиваются все начинающие пользователи фотошопа, например, как закруглить углы картинки, как удалить фон или как избавиться от прыщей на коже. То есть это отдельные действия по работе с изображениями, которые просто необходимо знать, чтобы научиться выполнять элементарные вещи в фотошопе. А затем, опираясь на эти знания, попробовать себя в более сложных задачах.
К слову, базовые уроки однозначно помогут, если нужно быстро добиться определенного результата и при этом не сильно углубляться в теорию программы.
В этой статье вы научитесь рисовать в фотошопе разные виды треугольника: равносторонний, равнобедренный, разносторонний и прямоугольный.
Из этой статьи вы научитесь рисовать окружность или ровный круг в фотошопе. На выбор представлены два способа: с заливкой сплошным цветом (векторная и растровая фигура), либо создание только контура — кольцо.
Хоть квадрат и прямоугольник это простейшие геометрические фигуры, но, чтобы их нарисовать в фотошопе, нужно приложить некоторые усилия и обладать базовыми знаниями. В этой статье вы получите такие знания.
Что такое водяной знак? В каких случаях он может вам понадобиться? Разберем способ создания водяного знака в фотошопе и запись данного процесса в экшен, для дальнейшего автоматического использования.
Существует несколько способов как в фотошопе вставить картинку в другое изображение. В этой статье я очень подробно опишу их все.
В этом базовом уроке по фотошопу Вы научитесь как закруглять острые углы на примере произвольной фигуры звезды.
При помощи режимов наложения можно раскрасить черно-белое изображение так, что не будут затронуты мелкие детали.
В этом уроке научитесь делать цвета более яркими и насыщенными при помощи корректирующего слоя Микширование каналов.
Два простых способа как можно заменить цвет объекта в фотошопе: с помощью режима наложения Цветовой тон и через команду мену Заменить цвет.
Деформация текста — это одна из ключевых особенностей инструмента. Одно дело делать его жирным, курсивом, менять размер и др элементарные задачи, другое — возможность сделать художественное размещение надписи на вашей работе.