Базовые уроки

В этом разделе можно ознакомиться с самыми популярными задачами, с которыми сталкиваются все начинающие пользователи фотошопа, например, как закруглить углы картинки, как удалить фон или как избавиться от прыщей на коже. То есть это отдельные действия по работе с изображениями, которые просто необходимо знать, чтобы научиться выполнять элементарные вещи в фотошопе. А затем, опираясь на эти знания, попробовать себя в более сложных задачах.

К слову, базовые уроки однозначно помогут, если нужно быстро добиться определенного результата и при этом не сильно углубляться в теорию программы.